Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasında yarı finale çıkan takımlar belli oldu
Istanbul
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan çeyrek final maçlarında ABD, Türkiye'yi 3-0, Sırbistan da ev sahibi ülkeyi 3-2'lik setlerle mağlup etti.
Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki çeyrek final müsabakalarında ise İtalya, Çin'i 3-1, Brezilya da Japonya'yı 3-2'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.
Yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.