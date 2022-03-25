Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 mağlup etti
Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 yendi.
Ankara
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor.
Türkiye, organizasyonda 10. maçında Çekya'yı 7-5 mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonada ilk galibiyetini alan milli takım, 11. maçında İskoçya ile bu gece TSİ 00.00'da karşılaşacak.
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