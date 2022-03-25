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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 mağlup etti

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 yendi.

Fatih Gazioğlu   | 25.03.2022
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 mağlup etti

Ankara

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor.

Türkiye, organizasyonda 10. maçında Çekya'yı 7-5 mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonada ilk galibiyetini alan milli takım, 11. maçında İskoçya ile bu gece TSİ 00.00'da karşılaşacak.


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