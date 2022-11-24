Doha'nın kalbi Muşeyrib, Dünya Kupası taraftarları için çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor
Katar'ın başkenti Doha'nın kalbi olarak gösterilen Muşeyrib'de, 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarları için çeşitli kültür ve eğlence etkinlikleri düzenleniyor.
Doha
Katar'a 20 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar sürecek 2022 FIFA Dünya Kupası için gelen taraftarlara Muşeyrib'de çeşitli alanlarda etkinlikler sunuluyor.
Kültür, eğlence, spor ve sanat konularında faaliyetlerin düzenlendiği Muşeyrib'de, farklı milletlerden ve kültürlerden gelen ziyaretçiler kapsamlı ve etkileşim sağlayabilecekleri faaliyetlere katılıyor.
Muşeyrib sokaklarında, formaları, bayrakları ve kostümleriyle bir araya gelen 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarının eğlence gösterileri boy gösteriyor.
Tarihi evlerin dönüştürülmesiyle inşa edilen dört evden oluşan müzelerin yer aldığı Muşeyrib'de, Katar ve Körfez'de kölelik döneminin tarihini konu alan "Bin Celmud Evi", petrol dönemini aktaran "Şirket Evi", Katar'ın eski yaşam tarzı için "Rıdvani Evi" ve Muşeyrib bölgesini anlatan "Muhammed bin Casim Evi" bulunuyor.
Muşeyrib; kültür, eğlence, spor ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı takip etmek için çeşitli basın kuruluşlarından Katar'a gelen bin kişinin çalışabildiği Medya Merkezi'ne de ev sahipliği yapıyor.
Futbol sergileri, minyatür futbol sahaları ve bilgisayar oyunlarının yanı sıra, Katar milli takımını anlatan köşelerin bulunduğu Ennabi Köyü de Muşeyrib'de futbolseverlere hizmet veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.