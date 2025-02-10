Dolar
36.00
Euro
37.15
Altın
2,906.73
ETH/USDT
2,684.20
BTC/USDT
97,400.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Club Brugge-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak play-off turu ilk maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Emre Doğan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Club Brugge-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

İstanbul

Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler yapacak. Mücadelede Pol van Boekel (Hollanda) VAR, Willy Delajod (Fransa) AVAR olarak görev alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor
Bakan Yerlikaya: Hedeflerimizin başında 'Terörsüz Türkiye' gelmektedir
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Denizli'de iki tırın çarpışma anı kameraya yansıdı

Benzer haberler

Club Brugge-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

Club Brugge-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta tamamlandı

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet