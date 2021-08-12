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Chelsea, eski futbolcusu Lukaku'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.

Yunus Kaymaz   | 12.08.2021
Chelsea, eski futbolcusu Lukaku'yu kadrosuna kattı

İstanbul

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Inter takımında forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı golcüyle beş yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transfer için 97,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyen Chelsea, kulüp rekoru kırdı. Bir önceki rekor 75,8 milyon sterlinle Kai Havertz'e aitti.

2011 yılında Anderlecht'ten transfer edilen Belçikalı yıldız, ilk döneminde Chelsea'de 15 maçta forma şansı bulmuştu. Londra temsilcisi, Lukaku'yu West Bromwich ve Everton'a kiralamıştı.

Lukaku geçen yıl 44 maçta 30 gol attığı Inter ile İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.


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