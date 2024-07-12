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Buğra Ünal, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan Buğra Ünal, erkekler bireyselde finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Buğra Ünal, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı

Ankara

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda erkekler yarı final müsabakaları yapıldı.

Binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu 1171 puan toplayan Buğra, adını finale yazdırdı.

Kıvanç Taşyaran ve Yunus Çalışkan ise şampiyonaya yarı finalde veda etti.

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