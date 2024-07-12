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Spor, Futbol

Trabzonspor, Ognjen Bakic ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Duygu Avunduk  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Trabzonspor, Ognjen Bakic ile yollarını ayırdı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

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