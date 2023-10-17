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Modern pentatlon olimpik sıralama yarışlarında milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, finale yükseldi

Kırgızistan'da devam eden modern pentatlon 3. olimpik sıralama yarışlarında milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, finale çıktı.

Musa Samur  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Modern pentatlon olimpik sıralama yarışlarında milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, finale yükseldi

Ankara

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Polonya ve İspanya'dan sonra başkent Bişkek'te 25 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla düzenlediği organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden milli sporcular İlke Özyüksel ile Buğra Ünal, finalde mücadele etmeye hak kazındı.

Organizasyonda kadınlar finali yarın, erkekler finali ise 19 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Sıralama yarışında en iyi dereceyi alan sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na yönelik UIPM'nin Olimpiyat Pentatlon Dünya Sıralaması Listesi'nde 40 puanı hanesine yazdıracak.

Modern pentatlon sıralama yarışlarının 4'üncüsü 25-28 Ocak 2024'te Mısır'da düzenlenecek.

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