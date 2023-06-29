Modern pentatlonda karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu
Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu.
Krakow
Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.
Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdi
Karışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.