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Spor

Modern pentatlonda karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu.

Erkan Tiryaki  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Modern pentatlonda karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu Fotoğraf: Omar Marques/AA

Krakow

Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.

Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdi

Karışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.

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