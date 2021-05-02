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Borussia Dortmund, Almanya Kupası’nda finale yükseldi

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında sahasında 2. Lig takımlarından Holstein Kiel’i 5-0 yenen Borussia Dortmund finale yükseldi.

Erbil Başay   | 02.05.2021
Borussia Dortmund, Almanya Kupası’nda finale yükseldi

Berlin

Signal Iduna Stadı’nda oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 16. ve 23. dakikalarda Giovanni Reyna, 26. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard ve 41. dakikada Jude Bellingham’ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca sarı-siyahlılar müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Almanya Kupası’nda 10. kez finale yükselen Borussia Dortmund 13 Mayıs’ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda Leipzig ile karşılaşacak.

Leipzig diğer yarı final karşılaşmasında dün Werder Bremen’i 2-1 mağlup etmişti.

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