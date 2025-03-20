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Boks branşı, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda olacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks branşının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın (LA28) programında yer alacağını duyurdu.

Selçuk Buğra Gökalp  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Boks branşı, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda olacak

Ankara

Yunanistan'ın Costa Navarino bölgesinde yapılan 144. IOC Toplantısı'nın ikinci gününde alınan karara göre, boks branşı 2028 Los Angeles'e dahil edildi.

Daha önce boksun LA28'in spor programına dahil edilebilmesi için IOC, ulusal federasyonların, Uluslararası Boks Birliği (IBA) dışında bir uluslararası federasyon etrafında uzlaşmaya varması gerektiğini belirtmişti. IOC'nin 26 Şubat'ta geçici olarak tanıdığı Dünya Boks Federasyonuna (World Boxing) Türkiye dahil 88 ulusal federasyon üye oldu.

Böylece IOC toplantısında da boks branşının LA28'de olmasına karar verildi.

Boks, modern olimpiyatlarda ilk kez 1904 yılında dahil edilmişti. O tarihten bu yana sadece Stockholm 1912 Olimpiyat Oyunları hariç, her olimpiyatta boks branşı yer aldı.

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