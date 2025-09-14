Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,615.70
BTC/USDT
115,553.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor

Bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki final etabı İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesildi

İspanya'daki bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki final etabı, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesildi.

Şenhan Bolelli  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki final etabı İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesildi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya içindeki tüm etaplarda yaptıkları gösterileri yarışın son gününde de devam ettirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Madrid'deki final etabında kent merkezinde toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarını sallayarak, "Bu bir savaş değil soykırım", "Soykırımı durdurun", "Katil Netanyahu" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Final parkurunun geçtiği Madrid kent merkezinde Callao ve Atocha gibi bölgelerde barikatları deviren İspanyollar, yarış pistine girerek yolları kapattı.

Birçok noktada polisin, göstericilere kısa süreli müdahalelerde bulunduğu görüldü.

La Vuelta'da, İsrail karşıtı gösterilere karşı güvenliği sağlamak için 2 binden fazla polis ve jandarma görev yaptı.

La Vuelta organizatörleri, bisikletçilerin güvenliği için bitişe yaklaşık 55 kilometrelik bir etap kala yarışı yarıda kesti.

Kent merkezi, bisikletçilerin yerine Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişiyle doldu.

Final etabı yapılmayan La Vuelta'da kazananların madalya töreninin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

Protestolardan dolayı bugüne kadar iki kez erken bitirilen (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya), bir kez de parkuru kısaltılan (11 Eylül Valladolid) La Vuelta, Madrid'de turlayamadı.

Bisiklet yarışını canlı yayınlayan İspanya devlet televizyonu RTVE'de yapılan yorumlarda, "gösterilerin şiddete dönmesinin çok üzücü olduğu ve İspanya için çok kötü bir imaj verildiği" kaydedildi.

La Vuelta'yı Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard kazandı.

Vingegaard, bir süre önce yaptığı bir açıklamada İsrail'i protesto edenleri savunarak, "İnsanlar bunu bir sebepten yapıyor. Olanlar korkunç. Sanırım protesto edenler seslerini duyurmak istiyor, bu yüzden medyanın onlara ses vermesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki final etabı İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesildi

Bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki final etabı İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesildi

ABD ve Çin heyetleri, gümrük vergileri müzakereleri için Madrid'de buluştu

Çin ve ABD heyetleri, Madrid'deki müzakerelerde TikTok sorununu da görüşecek

İspanyollar, La Vuelta bisiklet yarışının Valladolid ayağında da İsrail'e karşı meydanlara çıktı

İspanyollar, La Vuelta bisiklet yarışının Valladolid ayağında da İsrail'e karşı meydanlara çıktı
İspanya'da 12 kentteki meydanlarda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İspanya'da 12 kentteki meydanlarda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü her çocuğun ismi Madrid'deki 12 saatlik eylemde okundu

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü her çocuğun ismi Madrid'deki 12 saatlik eylemde okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet