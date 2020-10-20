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Bayern Münihli Gnabry koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı.

Yunus Kaymaz   | 20.10.2020
Bayern Münihli Gnabry koronavirüse yakalandı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi. 

Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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