Bayern Münihli Gnabry koronavirüse yakalandı
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi.
Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.