Euro
8.72
Dolar
7.38
BIST 100
1,099.02
Altın
1,947.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu.

Barış Gündoğan   | 26.08.2020
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 100 bin 109 test yapıldı, 1313 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, vaka sayısı 262 bin 507, vefat sayısı 6 bin 183 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 182 bin 470'e yükseldi
Amerikan ilaç şirketi Novavax Kovid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı

İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı

İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı

Amerikan ilaç şirketi Novavax Kovid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı

Amerikan ilaç şirketi Novavax Kovid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı
BMC'den Kovid-19 salgınıyla mücadele için '1 hafta tatil' kararı

BMC'den Kovid-19 salgınıyla mücadele için '1 hafta tatil' kararı
Obezite Kovid-19'dan ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor

Obezite Kovid-19'dan ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor