Euro
9.32
Dolar
7.88
BIST 100
1,210.41
Altın
1,901.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Petr Cech, yeniden Chelsea kadrosunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, lig yönetimine bildirdiği 25 kişilik kadroya kaleci Petr Cech'i de dahil etti.

Yunus Kaymaz   | 20.10.2020
Petr Cech, yeniden Chelsea kadrosunda

İstanbul

Londra temsilcisi, aktif kariyerini geçen yıl noktalayan ve kulüpte danışman olarak hizmet veren 38 yaşındaki Çek file bekçisini yeniden kadroya aldı. 

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'de rekor bonservis bedeliyle transfer edilen İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'nın performansı tartışılırken, sezon başında Rennes'den Senegalli kaleci Edouard Mendy takıma katılmıştı.

Kulübün internet sitesinde, Petr Cech'in koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla kadroya alındığı ve sözleşmesinin bulunmadığı kaydedildi.

2004-2015 yıllarında Chelsea kalesini koruyan Cech, bu dönemde 15 kupa sevinci yaşadı ve 228 maçı gol yemeden tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 468 arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Benzer haberler

Petr Cech, yeniden Chelsea kadrosunda

Petr Cech, yeniden Chelsea kadrosunda

İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi

Liverpool'da '100'ler kulübü'nün son üyesi Muhammed Salah

Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı

Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı
Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Thomas Partey Arsenal'de

Thomas Partey Arsenal'de