Kovid-19'a yakalanan İran Meclis Başkanı Ali Laricani sağlığına kavuştu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin iyileştiği açıklandı.
Ankara
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İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Meclis Sözcüsü Esedullah Abbasi, Ali Laricani'nin tekrarlanan Kovid-19 testinin negatif çıktığını ve tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Abbasi, "Laricani dünden bu yana işinin başında. Karantinadan çıktı. Ayrıca, bugün ve yarın da ofisinde olacak." ifadelerini kullandı.
İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden, 2 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada Meclis Başkanı Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandığı bildirilmişti.
Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.