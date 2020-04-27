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Dünya

Tel Abyad'da alt ve üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Fatih Aslan   | 27.04.2020
Tel Abyad'da alt ve üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Tel Abyad'da yaşayan halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ilçe merkezindeki içme suyu şebekesini onaran SUDKOM ekipleri, kırsaldaki Ebu Hureyze köyü ve çevresine su sağlayan şebekeyi de çalışır duruma getirdi.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) desteğiyle yeni sondaj kuyularının açıldığı bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplere, bölge halkı destek veriyor.

Yıllardır tek bir fidanın dikilmediği bölgeler ağaçlandırılıyor

Altyapının yanı sıra üstyapıya yönelik de aralıksız çalışan SUDKOM ekipleri, yıllardır tek bir fidanın dikilmediği bölgeleri ağaçlandırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Timi'nin destekleriyle yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden temin ettiği 100 fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yıl dönümü hatırasına toprakla buluşturuldu.

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