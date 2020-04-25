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Dünya, Koronavirüs

Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, Kuveyt'te 19'a yükselirken, Umman'da vaka sayısı arttı.

Ali Semerci,Mehmet Nuri Uçar   | 25.04.2020
Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

Rabat

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, Kuveyt'te 19'a yükselirken, Umman'da vaka sayısı arttı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 24'e yükseldiğini duyurdu.

Vaka sayısının 704'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 140'a ulaştığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 19'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 278 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 892'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 656'ya ulaştığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 115 kişiye yeni tanı konduğunu ve toplam vaka sayısının 1905'e yükseldiğini açıkladı.

Hastalıktan iyileşenlerin sayısının 329'a çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediği ve toplam can kaybının 10 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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