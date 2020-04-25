Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, Kuveyt'te 19'a yükselirken, Umman'da vaka sayısı arttı.
Rabat
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, Kuveyt'te 19'a yükselirken, Umman'da vaka sayısı arttı.
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Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 24'e yükseldiğini duyurdu.
Vaka sayısının 704'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 140'a ulaştığı kaydedildi.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 19'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 278 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 892'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 656'ya ulaştığı ifade edildi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 115 kişiye yeni tanı konduğunu ve toplam vaka sayısının 1905'e yükseldiğini açıkladı.
Hastalıktan iyileşenlerin sayısının 329'a çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediği ve toplam can kaybının 10 olduğu bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.