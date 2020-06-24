Bakan Koca: Koronavirüsün pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği dönemi aştık
Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz." dedi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.
Kovid-19'la mücadele ile ilgili "Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz." diyen Bakan Koca, maske kullanmamanın kişisel hukukun ihlali olduğunu belirtti.
"Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır"
Bakan Koca, Kovid-19 virüsünün yayılma hızında azalma olmadığını belirterek, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt olmadığını söyledi.
Koca, "Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır." ifadelerini kullandı.
YKS adaylarının ailelerine sınav merkezinin uzağında bekleyin uyarısı
YKS ile ilgili Bakan Koca, "Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Ailelerin sınav merkezinin uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz." dedi.
Koca, "Sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Tüm hayatın yeniden sağlık kazanmasının, eski temposuna yaklaşmasının vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına bağlı olduğunu kaydetti.
Koronavirüs vaka sayıları
Koronavirüs vaka sayılarını da açıklayan Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 191 bin 657, can kaybının ise 5 bin 25 olduğunu açıkladı.
Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1386 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının da 164 bin 234 olduğunu söyledi.
Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/C9PFsZ4CH7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 24, 2020
"İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz"
Kovid-19 vakalarındaki artış ile ilgili Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz." dedi.
Koca, "Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor." ifadelerini kullandı.
"Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz"
"Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs'tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken 74'e kadar çıktı." diyen Bakan Koca, "Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Riskli olan büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıyorlar." şeklinde konuştu.
Koca, "Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük." ifadesini kullandı.
Aşı çalışmaları
Kovid-19 aşısı ile ilgili de Koca, "Şu an devam eden çalışmalarla ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Koca, "(Kovid-19 aşısı) Rusya ve Çin'le klinik çalışmayı birlikte yapma noktasında genel bir yaklaşım içindeyiz. Rusya ile daha ilerideyiz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık"
Bakan Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz." diyerek, "İller, ilçeler, köyler bazında birtakım kısıtlamaları il hıfzıssıhha kurulları alabilir. Ülke genelinde şu an bir kısıtlama gündemimizde olmadı." şeklinde konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.