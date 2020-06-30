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Bayern Münih kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, Schalke 04'te forma giyen Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Erbil Başay   | 30.06.2020
Bayern Münih kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

Berlin

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Nübel’in bugün sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek genç kaleci ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Bayern Münih’in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Nübel’in Bayern’e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Alexander Nübel en büyük kaleci yeteneklerden biridir ve Bayern Münih’te gelişme sağlayarak yoluna devam edecek. Bu konuda onu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaleci Nübel de, sürekli gelişmeyi hedeflediğini belirterek, "Bayern Münih ile başarılar elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

2015’ten beri Schalke 04’te forma giyen Nübel Bundesliga'da 46 maçta forma giydi.

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