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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi farklı yenerek 3. tura yükseldi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-0 yendiği Bulgaristan ekibi Cherno More'yi rövanşta da 4-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.

Can Öcal, Mutlu Demirtaştan, Emir Doğan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi farklı yenerek 3. tura yükseldi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan turuncu-lacivertli futbol takımı, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Başakşehir'e galibiyeti ve turu getiren golleri 17. dakikada Ivan Brnic, 31. dakikada Miguel Crespo, 36. dakikada Nuno Da Costa ve 80. dakikada Christopher Operi kaydetti.

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Da Costa, ilk kez gol sevinci yaşadı

Başakşehir'de yeni transfer Nuno Da Costa, ilk golünü kaydetti.

Yeşil Burun Adalı santrfor, turuncu-lacivertli formayla çıktığı ikinci maçta fileleri havalandırdı.

34 yaşındaki futbolcu, UEFA organizasyonlarında ilk gol atma sevincini yaşadı.

Brnic ile Crespo'nun dördüncü, Operi'nin ikinci golü

Başakşehir'de Ivan Brnic ile Miguel Crespo dördüncü, Christopher Operi ise ikinci golünü kaydetti.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan transfer edilen Hırvat futbolcu Brnic, 3'ü Süper Lig'de olmak üzere 4. golünü kaydetti.

Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen Portekizli Crespo ise ligde ve UEFA Konferans Ligi'nde 2'şer kez ağları sarstı.

Turuncu-lacivertlilerin 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Fransa'nın Le Havre takımından kadrosuna kattığı Operi de Süper Lig ile Konferans Ligi'nde birer gole imza attı.

Avrupa kupalarında Brnic 4, Crespo 3 gole ulaşırken Operi ise ilk kez skor tabelasını değiştirdi.

Davie Selke ilk kez forma giydi

İstanbul Başakşehir'de yeni transfer Davie Selke, ilk maçına çıktı.

Geçen sezon gol kralı olarak Hamburg'un Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmesinde büyük rol oynayan 30 yaşındaki santrfor, 68. dakikada Brnic'in yerine oyuna dahil oldu.

Üçüncü eleme turunda rakip Viking

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya gelecek.

İkinci eleme turunda Slovenya ekibi Koper'i ilk maçta 7-0 mağlup eden Viking, rövanşta da sahadan 5-3 galip ayrılarak tur atladı.

İki takım arasındaki ilk maç 7 Ağustos'ta Norveç'te, rövanşı ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

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