Barcelona ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında Napoli'yi 3-1 mağlup eden Barcelona ve Porto'yu penaltılarda 4-2 yenen Arsenal, çeyrek finale çıktı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla devam etti.
İspanya temsilcisi Barcelona, 1-1 berabere biten ilk karşılaşmanın rövanşında İtalya'nın Napoli takımını ağırladı.
Lluis Companys Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Fermin Lopez ve 17. dakikada Joao Cancelo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Napoli, 30. dakikada Amir Rrahmani ile farkı 1'e indirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.
Barcelona, 83. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı ve turnuvada 2019-2020 sezonunun ardından ilk kez çeyrek finale çıktı.
Arsenal penaltılarda turladı
İngiliz ekibi Arsenal, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz'in Porto takımını konuk etti.
Emirates Stadı'ndaki müsabakada Arsenal, 41. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda gol sesinin çıkmadığı maç, toplam skordaki 1-1'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gitti.
Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara giden mücadelede rakibine 4-2 üstünlük kuran Arsenal, 14 yıl sonra ilk kez son 8 takım arasına kaldı.
"Devler Ligi"nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.