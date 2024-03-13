Dolar
32.09
Euro
35.08
Altın
2,160.12
ETH/USDT
3,978.00
BTC/USDT
71,447.00
BIST 100
9,069.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında Napoli'yi 3-1 mağlup eden Barcelona ve Porto'yu penaltılarda 4-2 yenen Arsenal, çeyrek finale çıktı.

Abdulkadir Karakaya  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Barcelona ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla devam etti.

İspanya temsilcisi Barcelona, 1-1 berabere biten ilk karşılaşmanın rövanşında İtalya'nın Napoli takımını ağırladı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Fermin Lopez ve 17. dakikada Joao Cancelo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Napoli, 30. dakikada Amir Rrahmani ile farkı 1'e indirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

Barcelona, 83. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı ve turnuvada 2019-2020 sezonunun ardından ilk kez çeyrek finale çıktı.

Arsenal penaltılarda turladı

İngiliz ekibi Arsenal, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz'in Porto takımını konuk etti.

Emirates Stadı'ndaki müsabakada Arsenal, 41. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol sesinin çıkmadığı maç, toplam skordaki 1-1'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara giden mücadelede rakibine 4-2 üstünlük kuran Arsenal, 14 yıl sonra ilk kez son 8 takım arasına kaldı.

"Devler Ligi"nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de güvenlik güçleriyle bir araya geldi
Murat Kurum: İstanbul’umuzu sizlere layık bir şehir haline getireceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık
Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Barcelona ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı

Barcelona ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı

Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrücken yarı finalde

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı

Süper Lig'de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş, Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödeyecek

Beşiktaş, Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödeyecek
Celta Vigo'da Rafael Benitez dönemi sona erdi

Celta Vigo'da Rafael Benitez dönemi sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet