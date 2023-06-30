Dolar
26.03
Euro
28.40
Altın
1,918.64
ETH/USDT
1,920.60
BTC/USDT
30,400.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’nın başkenti Paris'in banliyösü Nanterre'de, 27 Haziran'da bir polis memurunun 17 yaşındaki sürücüyü öldürülmesine tepki olarak başlayan olaylar 3. gününde ülkenin tamamına yayıldı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona, Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Yunus Kaymaz  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Barcelona, Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Lecce takımında kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Umtiti'nin 2026 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyordu.

2016 yılında Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu, tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 2 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de fırtına ve sağanak etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ele geçirildi
Bayram tatilini doğada geçirmek isteyenler Abant'ta yoğunluk oluşturdu

Benzer haberler

Barcelona, Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Barcelona, Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Barcelona'nın Arda Güler planı

Barcelona İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı

Avrupa liglerinde şampiyonluğun anahtarı yerli teknik direktörler

Avrupa liglerinde şampiyonluğun anahtarı yerli teknik direktörler
Barcelona'dan Real Madrid'e "ırkçılık" suçlaması

Barcelona'dan Real Madrid'e "ırkçılık" suçlaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet