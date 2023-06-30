Barcelona, Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Lecce takımında kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.
Umtiti'nin 2026 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyordu.
2016 yılında Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu, tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 2 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.