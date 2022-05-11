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Barcelona sahasında Celta Vigo'yu 3-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 11.05.2022
Barcelona sahasında Celta Vigo'yu 3-1 yendi

Madrid

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Memphis Depay (Dk. 30) ve Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 41 ve Dk. 48) atarken, Celta Vigo'nun tek golü İago Aspas'dan (Dk. 50) geldi.

Celta Vigo'da defans oyuncusu Jeison Murillo, 58. dakikada Memphis Depay'e yaptığı faulun ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkili mücadelede başına darbe alan Araujo ambulansla hastaneye götürüldü

Maçta en önemli an ise 61. dakikada bir hava topunda Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi ile çarpışarak başına darbe alan Uruguaylı Ronald Araujo'nun birkaç adım attıktan sonra bayılması oldu.

Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Araujo, sahaya giren ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Barcelona kulübü, yaptığı açıklamada, Araujo'nun beyin sarsıntısı geçirdiğini ve tetkikler yapılmak üzere hastaneye götürüldüğü duyurdu.

Maç sonunda Barcelona 72 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde kalmayı garantileyen Celta Vigo ise 43 puanla 11. sırada yer alıyor.

La Liga'da Real Madrid, 34. haftada şampiyonluğunu ilan etmişti.

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