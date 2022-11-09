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Barcelona 60 dakika 10 kişi oynadığı Osasuna deplasmanında 2-1 kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında Barcelona, 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 09.11.2022
Barcelona 60 dakika 10 kişi oynadığı Osasuna deplasmanında 2-1 kazandı

Madrid

Karşılaşmanın 11. ve 30. dakikasında sarı kartlar gören Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski kırmızı kartla maçın büyük bölümünde takımını 10 kişi bıraktı.

Osasuna 6. dakikada David Garcia'nın golüyle yakaladığı 1-0'lık üstünlüğü ilk yarının sonuna kadar devam ettirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 48. dakikada Pedri ile skora eşitliği getirdi.

Katalan takımının galibiyet golü 85. dakikada Raphinha'dan geldi.

Barcelona puanını 37'ye çıkararak, Katar'daki Dünya Kupası'ndan dolayı verilen arada ligi lider olarak kapatmayı garantiledi.

Osasuna ise 23 puanla 6.lıkta kaldı.

Pique, son maçında kırmızı kart gördü

Bu arada profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırdığı geçen hafta açıklayan 35 yaşındaki Gerard Pique, Barcelona formasıyla son kez kadroda yer aldığı ve yedek oturduğu maçın devre arasında hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Pique ilk yarı bittikten sonra takımların soyunma odasına gittiği sırada hakemle arasındaki diyaloğun ardından gördüğü kırmızı kartla, Barcelona tarihinde Pep Guardiola ve Hristo Stoichkov ile birlikte toplamda 8'er kezle kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören futbolculardan biri oldu.

Diğer yandan geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla Almanya liginde attığı 35 golle Avrupa'nın gol kralı olan Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü Barselona'da düzenlenecek törenle alacak.

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