Euro
10.09
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,801.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenlenecek olmasını ülkesi için "tarihi bir gün" olarak değerlendirdi.

Recep Şakar   | 22.07.2021
Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak

Melbourne

Başbakan Morrison, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ülkesinin Brisbane kentinde düzenleneceğini duyurması üzerine, Başbakanlığın resmi internet sitesinden Avustralya Federal Spor Bakanı Richard Colbeck ile ortak açıklamada bulundu.

Olimpiyatların 1956'da Melbourne, 2000 yılında da Sydney’de yapılmasının ardından üçüncü kez Avustralya’da düzenlenecek olmasının ülke ekonomisi ve Brisbane kenti açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Morrison. ‘‘Sadece Brisbane ve Queensland için değil, tüm ülke için tarihi bir gün. Avustralyalılar için gurur verici bir gün." dedi.

Dünyanın en büyük spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın büyük hayaller kurmaya cesaret eden her genç Avustralyalıya umut verici bir hedef sunduğunu dile getiren Bakan Colbeck de "Bugün evlerinde oturan ve olimpiyat şampiyonu olmak isteyen genç sporseverleri düşünürseniz artık hedefledikleri somut bir şey var. On yıldan biraz daha fazla süre içinde kendi topraklarında rekabet etme şansları var.’’ ifadelerini kullandı.

Brisbane kentinin 11 yılda çehresi değişecek

2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'nin Belediye Başkanı Adrian Schrinner, olimpiyatın bir şehre getireceği tanınma fırsatının, parayla satın alınamayacak kadar büyük bir değer olduğunu söyledi.

Yaklaşık 11 yıl sonra dünya sahnesine çıkacak Brisbane'i yeni bir dünya şehrine dönüştürmek için federal ve eyalet yönetimleri tarafından büyük kaynak ayrılmasının yanı sıra eyaletin güneydoğusuna aralarında 28 spor dalına ev sahipliği yapacak üç ana merkez inşa edilmesi planlanıyor.

Olimpiyatların Brisbane’de 21, Gold Coast ve Sunshine Coast kentlerinde 4 mekanda gerçekleştirilmesi düşünülüyor, açılış ve kapanış törenlerine de Brisbane’deki Gabba Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Futbol eleme maçları da Cairns, Townsville, Toowoomba, Sydney ve Melbourne kentlerinde oynanacak.

Olimpiyatlar, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde, 2032'de de Avustralya’nın Brisbane kentinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte 1424 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Fransa’da son 24 saatte 21 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak

Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak

2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

Avustralya’da Kovid-19 karantina kurallarıyla alay eden köşe yazarı Katie Hopkins sınır dışı edildi

Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
Avustralya'nın 'Sidney şehrinde son 14 ayın günlük en yüksek vaka sayısı' görüldü

Avustralya'nın 'Sidney şehrinde son 14 ayın günlük en yüksek vaka sayısı' görüldü