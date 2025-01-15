Dolar
35.47
Euro
36.69
Altın
2,686.93
ETH/USDT
3,292.50
BTC/USDT
98,970.00
BIST 100
9,676.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta Zverev ve Gauff üçüncü tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve ABD'li Coco Gauff üçüncü tura yükseldi.

Fatih Erel  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Avustralya Açık'ta Zverev ve Gauff üçüncü tura çıktı

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın dördüncü gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev, İspanyol rakibi Pedro Martinez'i 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Norveçli raket Casper Ruud ise Çekyalı rakibi Jakub Mensik'e 2-6, 6-3, 1-6 ve 4-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

Büyük Britanyalı Jack Draper (15 numaralı seribaşı), Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-7, 6-3, 3-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Gauff, üçüncü turda

Tek kadınlarda dünya 3 numarası ABD'li raket Coco Gauff, Büyük Britanyalı Jodie Burrage'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

İspanyol raket Paula Badosa (11), Avustralyalı rakibi Talia Gibson'ı 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

Rus raket Diana Shnaider (12), Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi ve bir üst tura çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM ile Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta Zverev ve Gauff üçüncü tura çıktı

Avustralya Açık'ta Zverev ve Gauff üçüncü tura çıktı

Avustralya Açık'ta Alcaraz, Djokovic ve Sabalenka üçüncü tura çıktı

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic ikinci tura kaldı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti
Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev ikinci tura çıktı

Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev ikinci tura çıktı
Avustralya Açık'ta Zheng ve Ruud tur atladı

Avustralya Açık'ta Zheng ve Ruud tur atladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet