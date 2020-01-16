Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo kuraları çekildi.
Ankara
Melbourne kentinin 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avustralya Açık'ta ki ilk tur eşleşmeleri belirlendi.
Erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi, dünya sıralamasının 72. basamağındaki Hugo Dellien oldu.
Üç numaralı seribaşı Roger Federer'in rakibi dünya 84 numarası Steve Johnson olurken, son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ise dünya 37'ncisi Jan-Lennard Struff ile eşleşti.
Kadınlarda ise dünya sıralamasının 1 numarası Ashleigh Barty, klasmanın 120. basamağındaki Lesia Tsurenko, unvanını korumak için korta çıkacak 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da dünya 59 numarası Marie Bouzkova ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.