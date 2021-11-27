Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sergen Yalçın ile GZT Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş basın toplantısı düzenledi
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avrupa Olimpiyat Komiteleri komisyonlarına Türkiye'den 5 kişi seçildi

Avrupa Olimpiyat Komiteleri komisyon ve çalışma gruplarına Türkiye'den 5 kişi seçildi.

Fatih Gazioğlu   | 27.11.2021
Avrupa Olimpiyat Komiteleri komisyonlarına Türkiye'den 5 kişi seçildi

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen 41. EOC Semineri'nde 2021-2024 dönemi komisyon ve çalışma grupları belirlendi.

EOC Yönetim Kurulu tarafından belirlen grup ve komisyonlarda Türkiye'den 5 kişi yer aldı.

Buna göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat 2027 Avrupa Oyunları Çalışma Grubu'na, TMOK Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu Pazarlama ve İletişim Komisyonu'na, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Albayrak Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Esra Gümüş Kırıcı Yaz EYOF Komisyonu'na, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haydar Demirel ise Tıp ve Anti-Doping Komisyonu'na seçildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
Türkiye'de 23 bin 759 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan Avrupa'da yaşayan Türklerin Kovid-19 tedavisiyle ilgili açıklama

Benzer haberler

Avrupa Olimpiyat Komiteleri komisyonlarına Türkiye'den 5 kişi seçildi

Avrupa Olimpiyat Komiteleri komisyonlarına Türkiye'den 5 kişi seçildi