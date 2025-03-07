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Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı sona erdi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Zeki Çelik, 90 dakika görev aldığı maçta bir asist yaptı.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un görev yaptığı Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup etti. Can Uzun, mücadelenin 90. dakikasında oyuna dahil oldu.

Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya): 1-2

Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan): 3-0

Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya): 2-1

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