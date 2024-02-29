Avrupa ikincisi olan milli atıcı Şimal Yılmaz, Paris 2024 kotası aldı
Macaristan'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Şimal Yılmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.
Ankara
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Györ kentinde düzenlenen organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde mücadele eden Şimal Yılmaz, 572 puanla 6. sırada yer alarak final müsabakasına çıktı.
Finalde 237,4 puan atan milli atıcı, gümüş madalyanın sahibi olurken, Paris 2024 kotası da elde etti.
Öte yandan, aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ise 568 puanla 19. sırada yer alarak müsabakayı tamamladı.
Bakan Bak, Paris 2024 kotası alan milli atıcı Şimal Yılmaz'ı tebrik etti
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya alarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota kazanan Şimal Yılmaz'ı kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.