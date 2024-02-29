Dolar
31.24
Euro
33.73
Altın
2,045.14
ETH/USDT
3,426.90
BTC/USDT
61,874.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya’da “STK Temsilcileri ve İş İnsanlarıyla Buluşma” programda konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avrupa ikincisi olan milli atıcı Şimal Yılmaz, Paris 2024 kotası aldı

Macaristan'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Şimal Yılmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Avrupa ikincisi olan milli atıcı Şimal Yılmaz, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Györ kentinde düzenlenen organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde mücadele eden Şimal Yılmaz, 572 puanla 6. sırada yer alarak final müsabakasına çıktı.

Finalde 237,4 puan atan milli atıcı, gümüş madalyanın sahibi olurken, Paris 2024 kotası da elde etti.

Öte yandan, aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ise 568 puanla 19. sırada yer alarak müsabakayı tamamladı.

Bakan Bak, Paris 2024 kotası alan milli atıcı Şimal Yılmaz'ı tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya alarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota kazanan Şimal Yılmaz'ı kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Malatya'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
"Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri" etkinliği tanıtım toplantısı yapıldı
Filistinli gazeteciden AA'nın "Kanıt" kitabı yorumu: Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemde olaylar süratle aşağı doğru iniyor

Benzer haberler

Avrupa ikincisi olan milli atıcı Şimal Yılmaz, Paris 2024 kotası aldı

Avrupa ikincisi olan milli atıcı Şimal Yılmaz, Paris 2024 kotası aldı

Paris 2024 Olimpiyatları'na 5 milli tekvandocu katılacak

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarıyla gençlere örnek oluyor

Fransız milletvekillerinden 2024 Paris Olimpiyatları'nda İsrail'e yaptırım talebi

Fransız milletvekillerinden 2024 Paris Olimpiyatları'nda İsrail'e yaptırım talebi
Okçulukta tüm hazırlıklar Paris 2024'e göre yapılıyor

Okçulukta tüm hazırlıklar Paris 2024'e göre yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet