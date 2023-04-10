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Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş altın madalya kazandı

Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş, 25 yaş altı üç bant kategorisinde altın madalya elde etti.

Servet Tümer  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş altın madalya kazandı

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, 25 yaş altı üç bant kategorisi finalinde Burak Haşhaş ile Avusturyalı Nikolaus Kogelbauer karşılaştı.

Burak Haşhaş, Kogelbauer'i 40-20'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Bir diğer milli sporcu Seymen Özbaş ise aynı kategoride üçüncü sırada yer aldı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

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