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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Atletizm kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi altın madalya elde etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Atletizm kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi altın madalya elde etti

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 3 bin metre engellinin finalleri gerçekleştirildi.

Bahreynli Winfred Yavi 8.52.76'lık derecesiyle Pekin 2008'de Rus Gulnara Samitova-Galkina'ya (8.58.81) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya elde etti.

Bu disiplinde Ugandalı Peruth Chemutai 8.53.34'le gümüş, Kenyalı Faith Cherotich 8:55.15'le bronz madalya kazandı.

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