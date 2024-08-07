Atletizm erkekler 1500 metrede ABD'li Cole Hocker altın madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 1500 metrede ABD'li Cole Hocker altın madalya kazandı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 1500 metrenin finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Cole Hocker 3:27.65'lik derecesiyle Tokyo 2020'de Norveçli Jakob Ingebrigtsen'e (3.28.32) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.
Bu disiplinde Büyük Britanyalı Josh Kerr 3.27.79'la gümüş, ABD'li Yared Nuguse 3.27.80'le bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.