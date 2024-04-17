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Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

İtalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Muhammed Boztepe  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 24-28 Nisan tarihlerinde Rimini kentinde yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi takım halinde Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer ve Emre Dodanlı, bireyselde de İbrahim Çolak temsil edecek.

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler takım halinde gümüş madalya elde ederken, bireyselde de Adem Asil genel tasnif ve halka aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel barda gümüş madalya kazanmıştı.

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