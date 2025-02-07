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Amerikan Futbolu Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu Josh Allen oldu

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL), Buffalo Bills takımının oyun kurucusu Josh Allen, 2024 yılının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fatih Erel  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Amerikan Futbolu Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu Josh Allen oldu

İstanbul

NFL'den yapılan açıklamaya göre Buffalo Bills takımının oyun kurucusu (quarterback), geçen yılın MVP'si Lamar Jackson'ı geride bırakarak ödülü ilk kez kazandı.

ABD'li 28 yaşındaki oyuncu Allen, 2024 yılı MVP oylamasında 383 puan, 2023'ün MVP'si Baltimore'un oyun kurucusu Jackson ise 362 puan aldı.

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