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Almanya Milli Futbol Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan "ırkçı" ankete tepki gösterdi

İlkay Gündoğan, Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan "ırkçı" ankete tepki göstererek, bu tür anketlerin yapılmasının ve onlara değer verilmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Erbil Başay  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Almanya Milli Futbol Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan "ırkçı" ankete tepki gösterdi

Berlin

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) yayımlanan Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan "ırkçı" ankete tepki göstererek, bu tür anketlerin yapılmasının ve onlara değer verilmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Gündoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) hazırlanan Alman Milli Takımı'nın kampında ülke basınına yaptığı açıklamada, ırkçı tutumlara ilişkin sorunun dünya genelinde var olduğunu herkesin bildiğini belirtti.

"Yani, son birkaç aydaki, hatta belki de son yıllardaki siyasi gelişmelere baktığınızda bu (anket) beni hiç şaşırtmadı." diyen Gündoğan, muhtemelen bunun gelecekte de böyle olacağını ancak durumun iyileşmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Gündoğan, "Yine de bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

"Irkçı" anket tepki çekmişti

WDR'de yayımlanan Sport Inside programındaki ankete katılan her beş kişiden biri Almanya A Milli Futbol Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 17'sinin de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ifade ettiği belirtilmişti.

Irkçı ankete, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcular tepki göstermişti.

Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu kaydetmişti.

Kimmich, futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." ifadesini kullanmıştı.

Anketteki soruları eleştiren Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruyu yanlış bulduğunu, böyle soruların gereksiz ve saçma olduğunu dile getirmişti.

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