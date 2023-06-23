Alman ümit milli futbolcular Moukoko ve Ngankam ırkçı hakarete uğradı
21 Yaş Altı Almanya Milli Takımı'nın siyahi futbolcuları Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam, sosyal medyadan ırkçı hakarete uğradı.
İstanbul
21 Yaş Altı Almanya Milli Takımı'nın siyahi futbolcuları Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam, sosyal medyadan ırkçı hakarete uğradı.
Moukoko ve Ngankam, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde İsrail ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası maçında penaltı atışlarını gole çevirememelerinin ardından sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kaldı.
Maçtan sonra bu duruma tepki gösteren Moukoko, "Kazanırsak hepimiz Almanız. Kaybedersek 'maymun' yorumları geliyor. Jessic'e geldi, bana da geldi. Böyle şeylerin futbolda yeri yok." ifadelerini kullandı.
Takıma yardım etmek istediklerini ve hiçbir oyuncunun kasıtlı olarak penaltı kaçırmadığını vurgulayan Kamerun doğumlu genç futbolcu, aldıkları mesajları "iğrenç" olarak nitelendirdi.
Moukoko, bu tür mesajlarla sürekli karşı karşıya kaldığını aktararak, "Bu sefer çok acı verdi." dedi. Borussia Dortmund'da forma giyen Moukoko, artık buna karşı bir tepki verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise twitter'dan yaptığı paylaşımda, Moukoko ile Ngankam'a yönelik ırkçı hakaretleri "insanlık dışı ve iğrenç" olarak tanımladı.
Faeser, "Milli futbolcularımız modern ve çeşitliliğe sahip Almanya'nın en iyi yönünü, bu ırkçı yorumlar ise en çirkin yönünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Futbol Federasyonundan kınama
Öte yandan, Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 21 yaş altı milli futbolculara yönelik ırkçı hakarette bulunanlara karşı yasal işlem başlatılacağı bilgisini paylaşılarak, "21 yaş altı takımının oynadığı karşılaşma sonrasında bazı oyunculara yönelik ayrımcı, hakaret içeren ve insanlık dışı yorumlar yazanlara şunu söylemek istiyoruz; sizden tiksiniyoruz. Siz taraftar değilsiniz, size ihtiyacımız yok, sizi istemiyoruz. Yorumlarınız hakkında yasal işlem başlatacağız. Bundan emin olun. Siz hiçbir zaman kazanmayacaksınız. Çünkü biz daha fazlayız. Biz açık, çeşitli, renkliyiz ve bundan son derece gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Moukoko ve Ngankam, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde İsrail ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası maçında penaltı atışlarını gole çevirememelerinin ardından sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.
Kamerun doğumlu Moukoko, maç sonrası bu duruma tepki göstererek, "Kazanırsak hepimiz Almanız. Kaybedersek 'maymun' yorumları geliyor. Jessic'e geldi, bana da geldi. Böyle şeylerin futbolda yeri yok." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.