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Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe   | 26.06.2022
Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Oran

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda milli karateciler tatamiye çıktı.

Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, yarı finalde eşleştiği Mısırlı rakibi Amr Aboukora'yı yenerek finale yükseldi. Eray, finalde karşılaştığı Cezayirli Ala Salmi'yi 5-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Milli sporcu, Türkiye'ye Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Altın madalya aldığım için çok mutluyum. Ülkemize ilk altın madalyasını getirdiğim için çok mutluyum. Vatana millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Diğer mücadeleler

Erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur, son 16 turunda Sırp rakibi Dorde Salapura'yı, çeyrek finalde Portekiz'li Tiago Miguel Goncalves Dos Santos'u yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Cezayirli Oussama Zaid'e yenilen Erman, bronz madalya mücadelesinde Bosna Hersekli Hamza Turulja ile eşleşti. Rakibine yenilen Erman, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Öte yandan kadınlar kumite 61 kiloda Gülbahar Gözütok, ilk turda Fransız rakibi Maeva Dario'ya yenilerek elendi.

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