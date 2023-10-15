ABD'li tenisçi Pegula, Kore Açık'ta şampiyon oldu
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvası Kore Açık final maçında, ABD'li Jessica Pegula, Çinli Yuan Yue'yi yenerek şampiyon oldu.
İstanbul
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya 128 numarası Çinli Yuan Yue'yi 6-2, 6-3'lük setlerle mağlup ederek sezonun ikinci, genel klasmanda ise dördüncü şampiyonluğunu kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.