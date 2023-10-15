Polonyalı tenisçi Hurkacz, Şanghay Masters'ta şampiyon oldu
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 serisi turnuvası Şanghay Masters'ın finalinde Hubert Hurkacz, Andrey Rublev'i yenerek şampiyon oldu.
İstanbul
Tek erkeklerde dünya 17 numarası 26 yaşındaki Polonyalı tenisçi, dünya 7 numarası Rublev'i 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek Şanghay Masters'ta zafere ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.