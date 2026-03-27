A Milli Futbol Takımı'nın play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
A Milli Futbol Takımı'nın play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu

İstanbul

Play-off turu yarı finalinde Slovakya, başkent Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda Kosova'yı ağırladı.

Kosova, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Veldin Hodza'nın 21, Fisnik Asllani'nin 47, Florent Muslija'nın 60 ve Kreshnik Hajrizi'nin 72. dakikada attığı gollerle 4-3 kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ev sahibi takımın golleri, 6. dakikada Martin Valjent, 45. dakikada Lukas Haraslin ve 90+4. dakikada David Strelec'ten geldi.

Bu sonuçla Kosova, play-off turu finalinde Türkiye ile eşleşti.

Kosova'nın ay-yıldızlıları konuk edeceği karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak.

Müsabakadan galip ayrılan taraf, Dünya Kupası bileti alacak.

