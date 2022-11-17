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A Milli Futbol Takımı Gaziantep'e geldi

A Milli Futbol Takımı, Çekya ile 19 Kasım Cumartesi günü yapacağı özel maç için Gaziantep'e geldi.

Fırat Özdemir   | 17.11.2022
A Milli Futbol Takımı Gaziantep'e geldi

Gaziantep

21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşayacak kente gelen ay yıldızlıları, Gaziantep Havalimanı'nda futbolseverler davul zurna ekibiyle karşıladı.

Taraftarlar, Türk bayrağı görselli baklava ve çiçekleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Ay yıldızlılar, son hazırlığını karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep Kalyon Stadı'nda yapacak.

Türkiye ile Çekya, 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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