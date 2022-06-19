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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi.

Hilmi Sever, Fatih Gazioğlu   | 19.06.2022
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 yenildi

İstanbul

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.

Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'ni ikinci olarak tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde, Çekya’ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Finalde mücadele ederek ülkemize heyecan yaşatan milli voleybolcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Gelecekte katılacağı organizasyonlarda da güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığım A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar diliyorum."

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