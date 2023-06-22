Dolar
24.56
Euro
26.90
Altın
1,913.75
ETH/USDT
1,875.80
BTC/USDT
29,787.00
BIST 100
5,428.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
logo
Spor, Dünyadan Spor

3. Avrupa Oyunları'nda İsmail Keleş atıcılıkta 10 metre havalı tabancada altın madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında altın madalya alan İsmail Keleş ayrıca 10 metre havalı tabancada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota elde etti.

Erkan Tiryaki  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
3. Avrupa Oyunları'nda İsmail Keleş atıcılıkta 10 metre havalı tabancada altın madalya kazandı

Krakow

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda 10 metre havalı tabancada İsmail Keleş, 36 sporcu arasından 579 puanla 6. olup ilk 8 içine kalarak finale yükseldi. Aynı kategoride Yusuf Dikeç ise 575 puanla 17. olarak elendi.

Final turu müsabakasında rakiplerini tek tek geçen İsmail, finalde Almanya'dan Robin Maurice Walter'le karşılaştı. Rakibini 17-13 yenen İsmail Keleş, altın madalyanın sahibi oldu.

İsmail Keleş, bu şampiyonlukla, 10 metre havalı tabancada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kotasını aldı.

İsmail, oyunlarda Türkiye'ye ilk madalya ve ilk olimpiyat kotasını getiren sporcu oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da sağanağın ardından kirlilik oluşan Kocaali sahili temizleniyor
Sivas'ta yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

Benzer haberler

3. Avrupa Oyunları'nda İsmail Keleş atıcılıkta 10 metre havalı tabancada altın madalya kazandı

3. Avrupa Oyunları'nda İsmail Keleş atıcılıkta 10 metre havalı tabancada altın madalya kazandı

3. Avrupa Oyunları'nda karatede 4 milli sporcu yarı finale yükseldi

Milli sporcu Avcı 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finalde

3. Avrupa Oyunları'nın açılışı yapıldı

3. Avrupa Oyunları'nın açılışı yapıldı
Avrupa Oyunları Koordinasyon Kurulu Başkanı Arat: Zorluklara rağmen oyunlar düzenleniyor

Avrupa Oyunları Koordinasyon Kurulu Başkanı Arat: Zorluklara rağmen oyunlar düzenleniyor
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Avrupa Oyunları'nda milli sporculara güveniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Avrupa Oyunları'nda milli sporculara güveniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet