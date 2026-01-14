Dolar
Spor, Dünyadan Spor

2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın bilet çekilişi başvuruları başladı

ABD'de düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için bilet çekilişi başvuruları başladı.

Fatih Erel  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın bilet çekilişi başvuruları başladı

İstanbul

İstanbul

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için bilet satın almak isteyen sporseverler bugünden itibaren başvuru yapmaya başlayabilecek.

Fiyatları 26 dolardan başlayan biletlerin satın alma başvuru süreci 18 Mart'a kadar devam edecek. Çekilişte hak kazananlara email yoluyla bildirim yapılacak ve biletlerini satın almaları için süre verilecek.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın, Los Angeles ve Oklahoma City'deki 18 bölgede yer alan 49 salonda 36 spor dalı ve 51 disiplinle şimdiye kadarki en büyük olimpiyat oyunları olacağı belirtildi.

Olimpiyatların açılış töreni, 14 Temmuz 2028'de, kapanış töreni ise 30 Temmuz 2028'de gerçekleştirilecek.

