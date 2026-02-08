2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İtalya, Japonya ve Norveç ilk günün ardından zirveyi paylaştı
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk günün madalya sıralamasında İtalya, Japonya ve Norveç zirveyi paylaştı.
Milano
İtalya'daki oyunların ilk gününde 5 disiplinde madalyalar dağıtıldı.
Günü birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçer madalyayla tamamlayan İtalya, Japonya ve Norveç, zirveye ortak oldu.
Şu ana kadar 8 ülkenin madalyasının bulunduğu oyunlarda, ilk günün ardından madalya dağılımı ve sıralama şöyle oluştu:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|İtalya
|1
|1
|1
|3
|Japonya
|1
|1
|1
|3
|Norveç
|1
|1
|1
|3
|4
|İsveç
|1
|1
|-
|2
|5
|İsviçre
|1
|-
|-
|1
|6
|Slovenya
|-
|1
|-
|1
|7
|Kanada
|-
|-
|1
|1
|Çin
|-
|-
|1
|1