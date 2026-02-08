Dolar
logo
Spor, Dünyadan Spor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İtalya, Japonya ve Norveç ilk günün ardından zirveyi paylaştı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk günün madalya sıralamasında İtalya, Japonya ve Norveç zirveyi paylaştı.

Mutlu Demirtaştan  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İtalya, Japonya ve Norveç ilk günün ardından zirveyi paylaştı

Milano

İtalya'daki oyunların ilk gününde 5 disiplinde madalyalar dağıtıldı.

Günü birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçer madalyayla tamamlayan İtalya, Japonya ve Norveç, zirveye ortak oldu.

Şu ana kadar 8 ülkenin madalyasının bulunduğu oyunlarda, ilk günün ardından madalya dağılımı ve sıralama şöyle oluştu:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1İtalya1113
Japonya1113
Norveç1113
4İsveç11-2
5İsviçre1--1
6Slovenya-1-1
7Kanada--11
Çin--11
