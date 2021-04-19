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2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takım katılacak

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını ve maçların lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.

Abdullah Tevge   | 19.04.2021
2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takım katılacak

İstanbul

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