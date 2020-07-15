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2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları 2026 yılına ertelendi

Senegal'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, 2026 yılında düzenlenecek.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.07.2020
2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları 2026 yılına ertelendi

Ankara

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın 2022 yerine 2026 yılında düzenlenmesi için teklif geldiği ve yapılan görüşmelerin ardından bu teklifin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve finansal etmenler göz ününe alınarak 2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın 2026 yılında Senegal'ın başkenti Dakar'da düzenlenmesine karar verildiği ifade edildi.

Öte yandan, IOC Başkanı Thomas Bach, salgın nedeniyle bir yıl ertelenerek 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın zamanında yapılabilmesi için özveriyle çalıştıklarını belirterek, "IOC, ilk kez ertelenen olimpiyat oyunlarını organize etmeli. Bu nedenle, küresel ekonomik krizi de göz önüne alarak organizatörlere yardım ediyoruz. Yaşanan bu yeni durumu aşmamız için dayanışma, kararlılık, yaratıcılık ve esneklik gerekiyor. Birçok konuda fedakarlık yapmalıyız. Ama sağlık, her şeyin önünde yer almaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



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