Dolar
16.70
Euro
17.51
Altın
1,807.10
ETH/USDT
1,017.50
BTC/USDT
18,808.00
BIST 100
2,405.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atletlerden bir altın, bir gümüş madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atletlerden Jak Ali Harvey altın, Ramil Guliyev gümüş madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 30.06.2022
19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atletlerden bir altın, bir gümüş madalya

Oran

Oran kentindeki Olimpik Stadyumda gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 100 metre yarışı ile kadınlar disk atmada müsabakalar yapıldı.

Erkekler 100 metre finalinde Jak Ali Harvey 10.15'lik derecesiyle altın, Ramil Guliyev 10.16'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Öte yandan, kadınlar disk atmada milli sporcu Özlem Becerek, 61.96 metrelik atışıyla bronz madalya elde etti.

Kadınlar 100 metrede Mizgin Ay ise finalde 11.86'lık derecesiyle 8'nci oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Diyarbakır annelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
'Kurtlar' Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

19. Akdeniz Oyunları'nda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve Klasik Yay Karışık Takımı finale yükseldi

19. Akdeniz Oyunları'nda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve Klasik Yay Karışık Takımı finale yükseldi

19. Akdeniz Oyunları'nda 4 milli boksör finale çıktı

19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atletlerden bir altın, bir gümüş madalya

Milli judocu Vedat Albayrak altın madalya kazandı

Milli judocu Vedat Albayrak altın madalya kazandı
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu
19. Akdeniz Oyunları'nda boccede gümüş madalya

19. Akdeniz Oyunları'nda boccede gümüş madalya